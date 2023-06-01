"Ангелы спорта": Гутцайт назвал новое число погибших украинских атлетов за время полномасштабной войны

Они прославляли Украину на весь мир

Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, которого недавно пристыдила первая олимпийская чемпионка Украины, сообщил обновленное количество украинских спортсменов, которые погибли за время полномасштабного вторжения россии.

На своей странице в Facebook он указал, что своей жизни лишились 300 атлетов. Чиновник напомнил, что они боролись за победы на соревнованиях и прославляли Украину на весь мир.

"Триста Ангелов спорта. С первыми сиренами они сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Украину от оккупантов", — отметил Гутцайт.

По словам министра молодежи и спорта, среди погибших атлетов были как опытные, так и совсем юные, которые отмечались талантом, мужеством и смелостью.

"Они отдали жизнь, чтобы раздавался украинский гимн и развевался украинский флаг. Дома, на Майдане Незалежности, на спортивных соревнованиях... Триста Ангелов спорта. Вечная слава Героям", — резюмировал Гутцайт.

Недавно на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Перед этим стало известно о гибели на войне воина-боксера Юрия Боженко.

Ранее сообщалось, что украинский велоатлет Константин Денека погиб на фронте, защищая город-крепость Бахмут. Кроме того, многократный чемпион Украины по туризму Виктор Боржиевский отдал жизнь за Родину.

Напомним, в боях за независимую Украину погиб 19-летний хоккеист Александр Колонюк. Спортсмен служил в рядах батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины.