Хорватия победила Нидерланды в драматичной развязке и вышла в финал Лиги наций (видео)

В финале команда сыграет против победителя матча Италия — Испания

Сборная Хорватии со счетом 4:2 драматично обыграла Нидерланды в дополнительное время и пробилась в финал Лиги наций по футболу. Действующим чемпионом является сборная Франции.

Об этом сообщает "Телеграф". Балканская национальная команда по ходу игры уступала 0:1, после его упустила победу в компенсированное время, но выиграла в дополнительные полчаса матча.

Нидерланды - Хорватия. Видео голов и обзор матча Лиги наций

Нидерланды открыли счет на 34-й минуте благодаря голу Дониэлла Малена, но в начале второго тайма Хорватия восстановила равновесие после точно удара Андрея Крамарича с пенальти.

На 72-й минуте Марио Пашалич уже вывел "Шашечных" вперед, но "Оранжевые" драматично перевели игру в дополнительное время на шестой добавленной к основному времени минуте — отличился Ноа Ланг.

И все же, в экстра-таймах сборная Хорватии не только сумела еще раз повести в счете, но и укрепить свой перевес с помощью голов Бруно Петковича и Луки Модрича (с пенальти). В финале балканцы сыграют против победителя другого полуфинального поединка между Италией и Испанией.

На днях сборная Украины сыграла вничью с Германией (3:3) в товарищеском матче. В пятницу, 16 июня, Сине-желтые проведут второй матч в отборе на чемпионат Европы-2024 против команды Северной Македонии.

Этот поединок будет показан в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".