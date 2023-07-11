Был членом сборной Украины и призером первенств мира и Европы: на войне погиб известный спортсмен
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13 июля известного спортсмена похоронят на Краснопольском кладбище Днепра
На войне с оккупантами погиб еще один украинский спортсмен. В боях с российскими солдатами погиб 34-летний мастер спорта международного класса по фехтованию Денис Борейко.
О трагедии сообщили на странице фехтовального клуба Liberte в Facebook.
Там уточнили, что Денис Борейко был членом национальной сборной Украины по фехтованию. Он также является чемпионом Украины и призером чемпионатов мира и Европы.
"С первых дней полномасштабного вторжения Денис Сергеевич помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра. В марте 2022 года пошел добровольцем к силам обороны страны, сменив спортивное оружие на боевое", — говорится в сообщении.
Денис Борейко был одним из основателей фехтовального клуба Liberte в Днепре, он же был и его первым тренером.
Известно, что он погиб 3 июля 2023 года. 13 июля его похоронят на Краснопольском кладбище Днепра.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с российскими оккупантами погиб 37-летний украинский футболист Григорий Брачишин. Он был обладателем кубка Украины среди аматоров, чемпионом и обладателем кубка Киевской области,