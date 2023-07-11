Был членом сборной Украины и призером первенств мира и Европы: на войне погиб известный спортсмен

13 июля известного спортсмена похоронят на Краснопольском кладбище Днепра

На войне с оккупантами погиб еще один украинский спортсмен. В боях с российскими солдатами погиб 34-летний мастер спорта международного класса по фехтованию Денис Борейко.

О трагедии сообщили на странице фехтовального клуба Liberte в Facebook.

Там уточнили, что Денис Борейко был членом национальной сборной Украины по фехтованию. Он также является чемпионом Украины и призером чемпионатов мира и Европы.

"С первых дней полномасштабного вторжения Денис Сергеевич помогал ВСУ и территориальной обороне Днепра. В марте 2022 года пошел добровольцем к силам обороны страны, сменив спортивное оружие на боевое", — говорится в сообщении.

Денис Борейко был одним из основателей фехтовального клуба Liberte в Днепре, он же был и его первым тренером.

Известно, что он погиб 3 июля 2023 года. 13 июля его похоронят на Краснопольском кладбище Днепра.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с российскими оккупантами погиб 37-летний украинский футболист Григорий Брачишин. Он был обладателем кубка Украины среди аматоров, чемпионом и обладателем кубка Киевской области,