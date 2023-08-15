Спорт вне политики? Звездный украинский спортсмен отреагировал на удар по Днепру

Михаил Романчук отреагировал на удар по Днепру

Во время ночной атаки по Днепру спортивный комплекс Метеор, где проводились всеукраинские и международные соревнования.

На событие отреагировал украинский пловец Михаил Романчук.

"Это бассейн, где я готовился к моей Олимпиаде в Токио. И так он выглядит после очередной ночной атаки ракет и беспилотников. Спорт вне политики?" – написал Романчук в своем Instagram.

О попадании по бассейну сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Важный спортивный объект для Днепра. Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме промышленного предприятия, российские ракеты изуродовали и его. Там вылетели окна, избитый фасад и внутренняя стена", — отмечал он.

Отметим, что в ночь на 15 августа в Днепре слышали минимум 7 звуков взрывов. Позже власти сообщили о том, что над областью сбили семь вражеских ракет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что во время ночной атаки также пострадали Львов и область. Известно, что в городе в результате падения обломков ракет есть повреждения жилых многоквартирных домов.