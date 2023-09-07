Российскую спортсменку придавила лошадь

Инцидент произошел в Краснодарском крае

Юная спортсменка, член сборной рф по конному спорту попала в реанимацию после того, как ее придавила лошадь на тренировке. К слову, в 2021 году чемпион россии угодил в реанимацию после встречи с конем.

Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края, передает ТАСС. По информации источника, 16-летняя наездница с детства занималась конным спортом. Российская прокуратура проверяет, были ли соблюдены правила техники безопасности при организации занятий. Добавим, что пострадавшая без сознания оказалась в районной реанимации, угроза жизни спортсменки сохраняется.

"Предварительно установлено, что 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района 16-летнюю студентку профильного техникума Курганинска придавила лошадь.

Девочка с детства занимается конным спортом, член сборной России по конному спорту. Бригадой скорой медицинской помощи без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне российскую экспедицию в Тихом океане атаковали акулы. До этого акула напала на россиянина в Египте.