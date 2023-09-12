Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

Партнером гонщика выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития

14-летний картингист Александр Бондарев присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing и может стать первым в истории украинским пилотом в Формуле-1. Партнером гонщика выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

"Для меня честь присоединиться к Гоночной академии Williams. Williams Racing – одна из самых известных команд в автоспорте, объединяющая лучших пилотов в спортивных состязаниях. Для меня честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. У меня, конечно, впереди еще долгий путь, но это огромный шаг. Всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы-1 имеет решающее значение, и я буду настойчиво работать, чтобы оправдать доверие, оказанное мне Джеймсом и Свэном", – рассказывает Александр.

Спортивный директор Williams Racing Свэн Смитс прокомментировал эту новость: "Мы рады сообщить, что Александр присоединился к Гоночной академии Williams. Он – ценный молодой талант, за которым мы наблюдали некоторое время. В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, в частности победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать его развитие, пока он продолжает свой путь в картинге".

Williams Racing – независимая британская команда Формулы-1, основанная в 1970-х годах, которая имеет свою историю создания и сделала значительный вклад в развитие автоспорта. Люди мирового класса Williams являются его самым важным активом. В составе команды много легенд Формулы-1, в том числе пилоты, выигрывавшие чемпионат мира. Самые известные – Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Менселл, Деймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике и другие. Команда также стала девятиразовым победителем "Кубка конструкторов".

Williams Racing основала свою гоночную академию для развития молодых спортсменов в автоспорте, конечной целью которой является место гонщика в Формуле-1. Среди недавних выпускников академии – Логан Сарджент, дебютировавший в Формуле-1 этого сезона.