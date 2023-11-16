"Маленькая сосиска": Фьюри и Усик устроили потасовку, дошло до толкотни (видео)

Фьюри пытался "залезть" в голову Усика

В четверг, 16 ноября, в Лондоне (Великобритания) состоялась первая пресс-конференция перед боем Александр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). Перед мероприятием была названа официальная дата поединка.

Боксеры пообщались с прессой и друг с другом. Фьюри традиционно оскорблял своего соперника, Александр спокойно выслушивал оппонента. Об этом сообщает Top Rank Boxing.

Пресс-конференция проходила без оскорблений, пока промоутер Усика Александр Красюк не сказал, что пояса после боя поедут в Украину. Это вывело "Цыганского короля" из себя, британец тут же начал оскорблять украинца, называя того "маленькой сосиской" или "маленьким кроликом". Александр в ответ напомнил Тайсону притчу про Давида и Голиафа.

Полное видео пресс-конференции Усик — Фьюри

Самое интересно произошло на дуэли взглядов. Тайсон просто начал бодаться и получил достойный ответ от Александра.

Напомним, Усик недавно заявил, что хочет провести бой в Украине, однако понимает, что на данный момент это не возможно. К слову, знаменитый китайский супертяж бросил вызов Александру.