Чемпионский бой непобедимого украинца перенесли на январь

Украинец проведет очередную защиту титула

Поединок чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,802 кг) Артема Далакяна (22-0, 15 КО) против обязательного претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) из Японии состоится в январе 2024 года. Данный бой должен был пройти в 2023 году, однако его перенесли из-за травмы хедлайнера вечера бокса.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса Украины Дмитрий Елисеев на своей странице в Facebook. По его словам, стороны договорились о проведении чемпионского боя 23 января в Осаке (Япония).

36-летний Далакян, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBA в феврале 2018 года, провел шесть успешных защит пояса. В последний раз он выходил на ринг в январе 2023 года в Англии на Арене "Уэмбли", где победил Давида Хименеса (12-1, 9) из Коста-Рики, нанеся тому первое поражение в карьере. Это была 22 победа Артема, 15 из которых были нокаутом.

Отметим, Далакян один из двух украинцев, которые на данный момент владеют чемпионскими поясами по версии одной из четырех главных боксерских организаций мира. Накануне Александр Усик провел защиту своих титулов в скандальном поединке против британца Даниеля Дюбуа. К слову, сейчас Александр готовится к поединку против Тайсона Фьюри.