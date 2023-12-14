"Сюрреалистический сюр": в сети высмеяли встречу украинского чиновника с принцем Саудовской Аравии

Член Королевской семьи Саудовской Аравии возглавляет Международную федерацию электронного спорта

Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай высмеял рабочую встречу украинского спортивного функционера Дениса Давыдова с президентом Международной федерации электронного спорта (International esports Federation) его величеством принцем Фейсалом ибн Бандар ибн Султан Аль Саудом. Недавно Волочай пристыдил игроков сборной Украины за жалобы из-за зарплаты.

О встрече председателя Комиссии по киберспорту Национального олимпийского комитета Давыдова с членом королевской семьи Саудовской Аравии сообщает пресс-служба НОК Украины в Facebook. Волочай на своем telegram-канале назвал ситуацию абсурдной.

По информации НОК Украины, принц отметил высокий уровень проведения чемпионата Европы-2021 по электронному футболу в Кривом Роге.

НОК Украины сообщил о рабочей встрече Дениса Давыдова с принцем Саудовской Аравии

"Это такой сюрреалистический сюр, что я просто даже не знаю, на каком уровне это комментировать, и как именно над этим поиздеваться. Просто себе представляю Файсала, который говорит — да пацаны, я видел чемпионат по PESу (электронный футбол, — Ред.) в Кривом Роге, отличный был турнир, мирового уровня", — отметил Волочай.

В сети лишь посмеялись с данной новости. Один из пользователей отметил, что "титул" у украинского функционера длиннее, чем у представителя королевской семьи.

Ранее сообщалось, что украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок выступил за российскую команду, пока РФ уничтожает его город.

Напомним, киберспортивная Международная федерация "забыла", что Донбасс и Крым являются территорией Украины.