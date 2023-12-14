Выборы без выбора: на пост главы украинского футбола претендует лишь один человек

Местные федерации футбола выдвинули лишь одного кандидата

Легендарный украинский футболист, бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет единственным кандидатом на пост президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Накануне экс-форвард национальной команды Роман Зозуля рассказал, что за кандидатурой "Шевы" стоит Офис президента Украины.

О подробностях выборов президента УАФ сообщил журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале. По словам Бурбаса, выборы пройдут на безальтернативной основе, ведь осталось недостаточное количество коллективных членов УАФ для выдвижения еще одной кандидатуры.

"Шевченко уже точно будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ. Как и сообщал ранее, именно сегодня преодолен барьер в 18 заявлений постоянных коллективных членов, выдвинувших его на этот почетный пост. Плюс УПЛ воздержалась.

Таким образом, остается 8 постоянных коллективных членов, которые до сих пор не определились. А по уставу для регистрации лица кандидатом необходимы минимум 9 соответствующих выдвижений", — написал Бурбас.

Напомним, действующий президент УАФ Андрей Павелко арестован. Выборы президента УАФ запланированы на 25 января. Для победы Шевченко достаточно, чтобы большинство делегатов поддержали его.

Ранее Зозуля жестко прошелся по "Шеве" из-за его дружбы с пророссийским спортсменом.