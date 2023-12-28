Карслен выиграл чемпионат мира по шахматам: в РФ обвинили организаторов в помощи норвежцу

Норвежец завоевал очередное чемпионство в рапиде

В четверг, 28 октября, в Самарканде (Узбекистан) норвежский шахматист Магнус Карлсен стал 5-кратным чемпионом мира в рапиде (быстрые шахматы). После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину норвежец призывал отстранить россиян от соревнований. Сейчас представители страны-агрессора выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.

Магнус после ничьей с представителем Индии Рамешбабой Прагнанандхой в последней партии с 10 очками стал недостижимым для соперников и выиграл очередной титул. Об этом сообщает пресс-служба FIDE (Международная шахматная федерация) в Twitter.

Для Магнуса эта победа стала пятой в быстрых шахматах. Ранее он становился победителем мирового первенства в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Накануне на турнире прогремел скандал. Известный российский шахматист Ян Непомнящий обвинил организаторов в уступках Карлсену. Якобы тому предоставлялись "особые условия" в виде персональной комнаты и ноутбука в перерыве между играми, что запрещено правилами.

"Уважаемая ФИДЕ и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее.

Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности?" – написал Непомнящий.

Президент FIDE россиянин Аркадий Дворкович в комментарии ТАСС опроверг обвинения Яна, отметив, что за чемпионом пристально следили и он не нарушал правила.

"Никаких преимуществ с точки зрения использования компьютерных баз, компьютера в целом ни у кого не было, включая Магнуса. Теоретически любой шахматист может выйти из зала на улицу, взять компьютер, но никто этого не делает. Телефоны используются многими, но компьютеры – нет.

Магнус заходит в отдельное помещение, но и другие заходят в разные помещения. К Магнусу просто максимально пристальное внимание публики, и, когда он оказывается в открытом пространстве, среди зрителей, он даже не может настроиться перед туром.

Все подходят именно к нему, а не к другим шахматистам. Поэтому его желание уединиться объяснимо", — заявил Дворкович.

Напомним, Непомнящий отказался выступать за сборную России. Ранее "Телеграф" сообщал, что Ян пришел на игру ЧМ по блицу в Казахстане в футболке с резонансной цитатой Лионеля Месси. Тогда ему вынесли ему предупреждение.