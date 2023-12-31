"Меня уважает улица, потому что я рос на улице": глава НОК Украины отреагировал на критику

Украинский спортивный функционер удивил риторикой

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК), олимпийский чемпион по фехтованию (командная сабля) Вадим Гутцайт рассказал о своем отношении к критике. Накануне он лишился поста в правительстве Украины.

Соответствующий комментарий Гутцайта приводит Tribuna.com. Чиновник рассказал, что его уважают люди за честность и открытость.

"На выборах президента НОК меня тоже критиковали, перешли красную линию в критике. Перешли на оскорбления, грязь. Но я выдержал. И уважения на улице среди людей у меня не стало меньше, а стало больше. Ибо увидели, что я не отвечаю на эту грязь, что я как жил честно, так и живу. Меня уважает улица, потому что я рос на улице. Меня уважает спорт. Меня уважают все слои населения, потому что я всегда открытый и честный человек", — заявил Гутцайт.

В сети посмеялись над словами Гутцайта. Пользователи усмотрели в словах министра пацанский жаргон.

Напомним, при Гутцайте Украина начала бойкотировать турниры с участием нейтральных атлетов из РФ и Беларуси, из-за чего на него полилась критика. К слову, в жестких мерах глава НОК обвинил украинских теннисисток, которые без эксцессов соревновались с россиянками. Позднее украинские власти смягчили данный запрет, начав бойкотировать только те турниры, на которых россияне выступают под своим флагом.