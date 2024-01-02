Украинский шахматист стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире

Шахматист сделал серьезный рывок в карьере

14-летний украинский шахматист Игорь Самуненков стал самым молодым действующим гроссмейстером в мире.

Об этом сообщает suspilne. В 2023 году украинец выполнил норму и стал гроссмейстером по решению Международной шахматной Федерации (FIDE).

Самуненков профессионально занимается шахматами с восьми лет. Два года назад он получил звание мастера FIDE, а год назад – международного мастера FIDE. В 2023 году украинец благодаря удачным выступлениям на чемпионате Европы-2023 в Словении и турнирах в Венгрии и в Польше выполнил норму на гроссмейстера.

Таким образом, Самуненков опередил американца Абгиманью Мишру, который старше украинца на четыре месяца. В 2021 году Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат в возрасте 12 лет, 4 месяца и 25 дней.

Напомним, на чемпионате мира по шахматам по рапиду и блицу в Узбекистане произошел скандал. Сначала российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил организаторов в помощи норвежцу Магнусу Карлсену, который выиграл оба турнира. Затем россиянин вместе со своим соотечественником устроили цирк.