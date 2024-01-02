Украинский футболист попал на обложку итальянского журнала

Итальянский гранд хочет приобрести украинского хавбека

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков попал на титульную страницу известного итальянского спортивного издания Tuttosport. Недавно Георгия оценили в 90 млн евро.

Об этом сообщает официальная страница издания в Facebook. Своей игрой Судаков заинтересовал ряд европейских клубов, в частности итальянский "Ювентус".

"Георгий Судаков – мечта главного тренера "Ювернтуса" Массимилиано Аллегри", – написано в газете.

Георгий Судаков попал на обложку итальянского журнала

Отметим, в "Ювентусе" понимают, что стартовая цена на Судакова начинается с 35 млн евро, а потому в Турине готовы расстаться с англичанином Сэмьюэлем Илинг-Джуниором. Альтернативой Судакова в "Юве" видят Пьер-Эмиля Хейбьерга, с которым "Тоттенхэм" готов попрощаться за 30 млн евро.

В текущем сезоне 21-летний Судаков провел 18 матчей за "Шахтер", отличившись 3 забитыми мячами и 1 ассистом.

Напомним, Судаков помог "Шахтера" пробиться в раунд плей-офф Лиги Европы, где Горняки сыграют против "Марселя". В Лиге чемпионов Георгий и Ко выиграли 3 матча из шести, завершив групповую стадию турнира на 3-м месте.