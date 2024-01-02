"Мы всегда всех побеждали": советский чемпион призвал равняться на Путина
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Бывший спортсмен стал активным пропагандистом Кремля
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который предлагает лишать гражданства РФ некоторых спортсменов, пожелал россиянам в новом году равняться на главу Кремля Владимира Путина.
Соответствующее заявление Тихонова приводит "Матч ТВ". Александр также пожелал быстрее закончить так называемую "СВО", напомнив всем о якобы непобедимости РФ.
"Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО, чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят. И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России.
Ориентироваться нужно на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. У нас достаточно ученых, врачей, великая спортивная история. Кого нам копировать, когда мы всегда всех побеждали?
Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений", – сказал Тихонов.
В сети назвали Тихонова старым лизоблюдом.
Ранее Тихонов "поставил на колени" руководство мирового биатлона, которое пригрозило участникам турнира в РФ санкциями, из-за чего Китай отказался ехать на соревнования в Ханты-Мансийске.