"Мы всегда всех побеждали": советский чемпион призвал равняться на Путина

Бывший спортсмен стал активным пропагандистом Кремля

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который предлагает лишать гражданства РФ некоторых спортсменов, пожелал россиянам в новом году равняться на главу Кремля Владимира Путина.

Соответствующее заявление Тихонова приводит "Матч ТВ". Александр также пожелал быстрее закончить так называемую "СВО", напомнив всем о якобы непобедимости РФ.

"Хочу пожелать всем крепкого здоровья, быстрее закончить СВО, чтобы наступили мирные дни для России, чтобы мы перестали переживать за наших ребят. И желаю восстановления экономики, какой она и должна быть в России.

Ориентироваться нужно на самих себя, страна никогда не должна копировать кого-либо. У нас достаточно ученых, врачей, великая спортивная история. Кого нам копировать, когда мы всегда всех побеждали?

Безусловно, россиянам нужно равняться на президента. Желаю Владимиру Владимировичу здоровья и принятия смелых решений", – сказал Тихонов.

В сети назвали Тихонова старым лизоблюдом.

Ранее Тихонов "поставил на колени" руководство мирового биатлона, которое пригрозило участникам турнира в РФ санкциями, из-за чего Китай отказался ехать на соревнования в Ханты-Мансийске.