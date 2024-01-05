"Он же не 20 девушек положил": в РФ подписали футболиста с "темной стороной"

Скандальный футболист собирается играть в России

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на обвинения вингера Хорди Томпсона, который вот-вот станет игроком команды, в домашнем насилии. К слову, форвард "Спартака" Квинси Промес скрывается от правосудия Нидерландов в РФ.

Соответствующий комментарий Андреева приводит sport24.ru. Томпсон, который на данный момент является игроком чилийского "Коло-Коло", обвиняется правоохранителями Чили в попытке убийства бывшей девушки, однако это россиян не смущает. Более того, в "Оренбурге" отметили, что смогли подписать игрока только из-за его проблем с законом.

"Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию "Оренбурга". Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать", – сказал Андреев.

Напомним, бывшая девушка Хорди заявила, что футболист избил и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку от наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо (около 105 тыс. евро). Игрок, похоже, сбежит в РФ от правосудия.

В сети высмеяли российский футбол, ведь футбольная лига РФ превращается в лигу уголовников.

В Чили называют Томпсона футбольным бриллиантом

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА. Осенью 2023 года УЕФА хотел вернуть на международную арену женскую и мужскую юношеские сборные России (U-17), однако под угрозой бойкота европейских команд Союз отменил свое решение.