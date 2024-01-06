Свитолина волевой победой пробилась в первый финал в 2024 году (видео)

Украинка блестяще начала сезон

В субботу, 6 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) пробилась в финал хардового турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). В прошлом раунде украинка обыграла Марию Боузкова из Чехии (№36 WTA).

В 1/2 финала лучшая украинская теннисистка не без проблем одолела китаянку Ван Сию (WTA 71). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продлился 2 часа и 10 минут и завершился победой Элины со счетом 6:2, 4:6, 3:6. До этого теннисистки не встречались. Украинка вышла в первый финал в 2024 году.

Видеообзор матча Ван Сию – Элина Свитолина

В матче за титул в Окленде Элина сыграет против третьей ракетки мира и победительницы US Open-2023 Коко Гауфф (США). В прошлом году Гауфф триумфовала в Новой Зеландии. Напомним, на пути в финал Свитолина обыграла Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марию Боузкову и Ван Сию.

Ранее сообщалось, что Свитолина получила награду "Возвращение года" от Eurosport. Украинка в октябре 2022 года родила дочь Скай и после непродолжительного "декрета" успешно вернулась в большой спорт.