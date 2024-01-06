Джошуа променял Уайлдера на "Хищника": в весе Усика состоится грандиозный бой

В королевском весе пройдет очередное грандиозное боксерское шоу

Бывший чемпион в супертяжелом весе по нескольким версиям британец Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и бывший чемпион UFC Франсис Нганну договорились о бое по правилам бокса. Накануне AJ избил Отто Валлина.

Об этом в субботу, 6 января, сообщила пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing. Детали поединка пока не известны, однако по информации инсайдера Криса Мэнникса, супербой Джошуа — Нганну состоится в пятницу, 8 марта.

Ожидается, что боксеры проведут 10-раундовый рейтинговый поединок в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Кроме того, по данным Мэнникса, в андеркарде шоу пройдет еще один супербой — Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) — Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO).

Отметим, Нганну в своем первом боксерском поединке едва не побил действующего чемпиона WBC Тайсона Фьюри.

Лучшие моменты боя Фьюри - Нганну

Лучшие моменты боя Джошуа - Валлин

Напомним, ожидалось, что Джошуа сразится с Уайлдером, однако американец потерпел сенсационное поражение от Джозефа Паркера в андекарде шоу Джошуа — Валлин. Из-за этого промоутеры нашли британцу нового соперника.

Добавим, что в феврале в Эр-Рияде состоится масштабное шоу бокса Усик — Фьюри, в рамках которого определится первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу по четырем основным версиям. Накануне чемпионы провели первую пресс-конференцию.