В РФ опровергли побег Тимощука: куда пропал предатель Украины

В России быстро нашли Тимощука после слухов о его побеге в другую страну

Бывший футболист сборной Украины, помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук не сбегал из России, как это утверждал американский тренер Деннис Люкенс.

О том, что предатель Украины находится в Санкт-Петербурге, сообщает "Матч ТВ". По информации источника, Анатолий продолжит свою работу в "Зените".

Сообщается, что в пятницу, 5 января, Тимощук посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Локомотивом", наблюдая за игрой из ложи Ледового дворца.

Тимощук в качестве футболиста выступал за "Зенит" в 2007–2009 годах и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2017 года он входит в тренерский штаб петербуржцев. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Анатолий остался работать в "Зените".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. Кроме того, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144) всех титулов и запретила ему заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Анатолий в ответ пошел в международный суд.

Ранее сообщалось, что Тимощук получил гражданство Румынии.