Свитолина дала бой чемпионке US Open в финале турнира в Окленде (видео)

Украинка не сумела взять 18-й титул в карьере

В воскресенье, 7 января, в Окленде (Новая Зеландия) состоялся финал турнира WTA 250 между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (WTA 25) и американкой Коко Гауфф (WTA 3). К слову, в полуфинале лучшая украинская теннисистка переиграла китаянку Ван Сию (WTA 71).

Поединок, который проходил на харде, завершился волевой победой американки со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Элина сыграла в 21-м финале на уровне WTA, на ее счету 17 побед, Гауфф, в свою очередь, выиграла турнир в Окленде во второй раз подряд (7 титулов в карьере, — Ред.). Отметим, это была вторая очная встреча теннисисток. В 2021 году украинка обыграла Гауфф в 1/32 финала Australian Open.

Видеообзор матча Свитолина — Гауфф:

Примечательно, что Свитолина стала единственной теннисисткой за 2 года на турнире в Новой Зеландии, которой удалось отобрать сет у американки, прервав ее серию из 18 побед в партиях.

На пути к финалу Элина обыграла Каролин Возняцки (№ 256, Дания) – 6:4, 6:3, Эмму Радукану (№ 301, Великобритания) – 6:7, 7:6, 6:1, Марию Бузкову (№ 36, Чехия) – 6:0, 6:3 и Ван Сию (№ 71, Китай) – 2:6, 6:4, 6:3.

Напомним, Свитолина получила награду "Возвращение года" от Eurosport. Украинка в октябре 2022 года родила дочь Скай и после непродолжительной паузы в карьере успешно вернулась в большой спорт. Спортсменка провела 13 месяцев без тенниса, после чего молниеносно вернулась в сотню лучших.