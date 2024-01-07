Юная российская спортсменка умерла от гриппа

Девушка впала в кому, после чего скончалась

В РФ умерла 20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа.

Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России (СКР) в telegram. В Союзе не уточнили, из-за чего умерла юная спортсменка, однако, по информации Р-Спорт, причиной смерти Середы является грипп.

"Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии Светлая память", — гласит сообщение от СКР.

Середа заболела гриппом еще в прошлом году, ее положили в больницу. Затем 20-летняя спортсменка впала в кому, а позже скончалась.

Анастасия родилась 30 марта 2003 года. В 2022–2023 годах завоевывала медали на этапах Кубка России по шорт‑треку, на соревнованиях представляла Санкт‑Петербург и Мордовию, была мастером спорта России. Середа — воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва. В 2022 году она победила на Кубке России в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года возрасте 92 лет ушел из жизни легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло.

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