"Усик победит Фьюри": китайский гигант дал прогноз на главный бой года

"Большой взрыв" отдает предпочтение украинцу

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) прокомментировал грядущее противостояние на ринге между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34- 0-1, 24 КО), который едва не опозорил бокс в поединке с бойцом-новичком.

Соответствующий комментарий Чжилея приводит boxingscene. Китаец отметил, что на данный момент Усик является фаворитом в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Бой с Нганну должен стать тревожным звонком для Тайсона Фьюри. Нужно усердно тренироваться и сосредотачиваться на работе в тренажерном зале, но никогда не знаешь точно, все бойцы разные. Могу вам сказать, если он будет готовиться так же, как и к бою против Нганну, тогда его ждут большие проблемы и большая опасность.

Сейчас я склоняюсь к тому, что Усик выиграет этот бой, поскольку считаю, что у него есть необходимые навыки, а самоотверженность является ключом к успеху в боксе", — сказал Чжилей.

Напомним, недавно Чжилей во второй раз сделал отбивную из британца Джо Джойса. В первом поединке китаец по прозвищу "Большой взрыв" добыл победу техническим нокаутом.

Добавим, что в феврале 2024 года в Эр-Рияде состоится масштабное шоу бокса Усик — Фьюри, в рамках которого определится первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу по четырем основным версиям. Накануне непобедимые боксеры провели первую пресс-конференцию.