"В нашем спорте что-то не так": знаменитая легкоатлетка жестко прошлась по чиновникам России из-за пропуска Олимпиады

Россиянку возмутило министерство спорта, а не война

Трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене пропустит летние Олимпийские игры в Париже. Легкоатлетка стала жертвой санкций, введенных против российских спортсменов.

В интервью росСМИ Ласицкене сообщила, что не собирается обжаловать отстранение от ОИ-2024 в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме того, Ласицкене жестко "наехала" на руководство российского спорта.

"По-хорошему, защитой атлетов должно заниматься министерство спорта, олимпийский комитет и наша федерация. Но они в который раз не справились с этой задачей. Когда спортивные чиновники путешествуют по миру чаще атлетов, это говорит о том, что в нашем спорте что-то не так", — заявила Ласицкене.

О том, что развязанная Россией война в Украине является главной причиной международной изоляции российских спортсменов, легкоатлетка промолчала.

Любопытно, что в прошлом году Ласицкене отправила украинской легкоатлетке Ярославе Магучих письмо, в котором назвала происходящее у нас в стране "х@@ней". Также она сообщила, что ее молчание не означает согласие с тем, что происходит в Украине.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) ослабил санкции для российских и белорусских спортсменов. Но при этом президент международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу категорично заявил, что представителей "королевы спорта" из РФ и Беларуси не будет на Олимпиаде в Париже.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне хотят провести у себя "альтернативную Олимпиаду".