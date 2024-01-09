Теперь официально. Болельщикам разрешили посещать матчи чемпионата Украины

Билеты на матчи национального первенства будут стоить от 100 до 250 гривен

Зрители смогут посещать матчи мужской и женской Суперлиги по волейболу. Как известно, из-за полномасштабной войны болельщиков не допускали на трибуны, но обещали пересмотреть вопрос.

О новом распоряжении сообщила Профессиональная волейбольная лига Украины, пишет volleyball.ua. По данным организации, разрешение действует с 3 января.

Отметим, что все игры волейбольного первенства Украины проходят в Черновцах на арене "ПВЛУ".

Также Профессиональная волейбольная лига Украины сообщила, что половина от вырученных средств с продажи билетов будет передана на нужды благотворительного фонда "Вернись живым".

Источник отмечает, что билеты на матчи национального первенства будут стоить от 100 до 250 гривен.

Напомним, что еще 1 декабря Кабинет министров Украины дал поручение Министерству молодежи и спорта, Министерству внутренних дел и другим органам безопасности проработать схему допуска болельщиков на различные спортивные мероприятия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на данный момент в украинском футболе зрителям запрещено посещение матчей, однако ряд клубов не раз нарушали данное требование.