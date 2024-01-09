"Кролик против жирафа": Леннокс Льюис дал прогноз на бой Усик - Фьюри

Знаменитый боксер сравнил бой Усик — Фьюри с поединком зверей

Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (21-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Соответствующий комментарий Льюиса приводит Fight Hub TV. Леннокс отметил чемпионский характер украинца.

"Это не неуважение, но у всех есть внутри зверь, и Усик напоминает мне маленького кролика, потому что он очень хорошо двигается, и никто не может его поймать.

Потом я смотрю на Тайсона Фьюри, и он похож на жирафа. Я вижу их как двух бьющихся между собой зверей, но кто победит? Это будет кролик или жираф?

Я не думаю, что Тайсону нужно много двигаться. Много двигаться нужно Усику. Он собирается использовать ринг.

Усик не будет легким соперником для Тайсона Фьюри. Вы должны это помнить. Усик – бывший абсолютный чемпион (в тяжелом весе – прим.), и он не проигрывал. Этот человек – победитель, он ненавидит проигрывать", — заявил Льюис.

Напомним, Усик и Фьюри проведут объединительный супербой в 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне боксеры провели первую пресс-конференцию, на которой "Цыганский король" оскорблял украинца, называя того "маленьким кроликом". К слову, временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей считает, что Александр победит Тайсона.