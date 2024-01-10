"Он качественно делает свою работу": чемпион мира, променявший Россию на Канаду, сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Артур Бетербиев когда-то соперничал с украинцем в полутяжелом весе

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBС, WBO и IBF Артур Бетербиев, который уже несколько лет живет в Канаде и выступает под ее флагом, поделился своим мнением относительно исхода боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. В свое время боксер чеченского происхождения натерпелся от украинца в ринге.

Бетербиев в комментарии Sky Sports cказал, что больше уверен в победе британского боксера. Но при этом похвалил и украинца.

В 2011 году Бетербиев проиграл Усику в четвертьфинале чемпионата мира

"Думаю, что победа достанется тому, кто лучше подготовится к бою. Но все же я больше уверен в триумфе Фьюри. Вы знаете Усика, он качественно делает свою работу в ринге. Его победы нельзя назвать случайными", — говорит Бетербиев.

Отметим, что из чеченца прогнозист так себе. В свое время он поставил на победу британца Энтони Джошуа в титульном бою с украинцем — и просчитался. Также можно вспомнить, что еще на любительском уровне Усик дважды переходил дорогу российскому боксеру. В 2011 году наш боксер побил Бетербиева на чемпионате мира, а спустя год сделал это на летней Олимпиаде в Лондоне.

Напомним, что объединительный поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее "Телеграф" писал о том, что отец Тайсона Фьюри предостерег сына от возможных ошибок в бою с Усиком. Также мы сообщали о том, что украинского чемпиона пообещал побить китайский тяжеловес Чжан Чжилей.