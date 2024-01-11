"В лучшем случае мне осталось около года": именитый футбольный тренер заявил о смертельной болезни

Футбольный специалист умирает от рака

Бывший тренер сборной Англии, "Манчестер Сити", "Лацио", "Ромы" и ряда других клубов и сборных Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что болен раком.

Соответствующий комментарий 75-летнего шведского футбольного специалиста приводит skysports. По словам Эрикссона, его болезнь можно только замедлить, но не излечить

"Все видят, что у меня тяжелое заболевание, и предполагают, что это рак. Так и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше.

Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше. Или в лучшем случае, я полагаю, даже дольше. Не думаю, что врачи могут быть полностью уверены.

Я не испытываю никакой сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя излечить. Такова реальность", – сказал Эрикссон.

В феврале 2023 года Эрикссон приостановил работу из-за проблем со здоровьем. Свен-Йоран работал спортивным директором в ФК "Карлстад", который выступает в 3-м по силе футбольном дивизионе Швеции.

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года умер легендарный немецкий футболист и талантливый тренер Франц Беккенбауэр "Кайзер". Кроме того, не стало бывшего игрока сборной Украины Богдана Шершуна.