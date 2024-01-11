"Реал" и "Атлетико" устроили яркое шоу в матче Суперкубка: сменщик Лунина стал худшим игроком (видео)

Украинский вратарь получил хороший шанс сыграть в финале

Полуфинальный матч испанского Суперкубка с участием "Реала" и "Атлетико" ознаменовался феерией голов. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в экстра-тайме команда Карло Анчелотти забила два мяча и вышла в финал турнира.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в мадридском дерби участия не принимал — Анчелотти оставил его в запасе, пишет "Телеграф". Но Кепа Аррисабалага на последнем рубеже сыграл не лучшим образом: на его совести два из трех пропущенных "Реалом" голов.

Суперкубок Испании

1/2 финала. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Реал – Атлетико – 5:3

Голы: Рюдигер, 20, Менди, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (автогол), Браим Диас, 120+2 – Эрмосо, 6, Гризманн, 37, Рюдигер, 78 (автогол)

"Реал" пять раз смог пробить оборону "Атлетико"

По итогам матча с "Атлетико" Аррисабалага получил от портала SofaScore самую низкую в команде оценку за игру — 6,4. Но что плохо для Кепы – то хорошо для Лунина. Неудачная игра его сменщика наверняка заставила задуматься Анчелотти и заметно повысила шансы украинца сыграть в финальном матче Суперкубка Испании.

Отметим, что все матчи этого турнира проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 11 января в другом полуфинальном матче встретятся "Барселона" и "Осасуна". С победителем этой пары "Реал" сыграет в воскресенье, 13 января.

Ранее "Телеграф" писал, что Анчелотти накричал на Лунина в раздевалке "Реала". Также мы сообщали, что мадридский суперклуб собирается обменять украинца на принадлежащего "Челси" вратаря Аррисабалагу.