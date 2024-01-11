"Это феноменальный боец": Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе не поскупился на комплименты

Британский супертяж Энтони Джошуа поделился своим мнением относительно предстоящего боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Бывший чемпион мира считает, что победа достанется тому боксеру, у которого лучше команда.

Несмотря на то, что в свое время украинец лишил Джошуа всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, британец очень хорошо отозвался о своем обидчике. Его слова цитирует портал Givemesport.

"Я дрался с Усиком, это феноменальный боксер. Ты хорош настолько, насколько хороша твоя команда. Так вот, у Усика отличная команда. Я думаю, что именно он будет победителем в бою с Фьюри. Опыт и мастерство помогут Усику в достижении этой цели. Я думаю, что он сейчас топовый боец в супертяжелом дивизионе", — говорит Джошуа.

Совсем неудивительно, что Джошуа публично поддержал украинского боксера, ведь Фьюри в прошлом часто критиковал своего соотечественника. "Я в любом случае из команды Усика. Фьюри сказал обо мне много плохих вещей. Я никогда не буду поддерживать того, кто меня не уважает", — Джошуа не стал скрывать своего отношения к сопернику Усика.

Несмотря на чувствительные поражения от Усика, британец на его стороне

Напомним, что бой за все чемпионские пояса в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри пройдет 17 февраля на "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе на предстоящий бой Усик – Фьюри, который сделал чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев. Также своим мнением о предстоящем поединке поделился легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис.