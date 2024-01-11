Месси может досрочно завершить карьеру в сборной Аргентины из-за указа президента страны Милея

Перед аргентинскими сборными и клубами нависла угроза дисквалификации

Футбольные сборные и клубы Аргентины могут быть отлучены от международных соревнований. Такая мрачная перспектива появилась после декрета, подписанного недавно президентом страны Хавьером Милеем.

Как сообщает La Nacion, аргентинская спортивная конфедерация (CAD) возмущена распоряжением Милея. Недавно избранный президент страны подписал декрет о необходимости и срочности, согласно которому все футбольные клубы должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

CAD считает это президентское решение неконституционным. В Аргентине небезосновательно опасаются, что Футбольная конфедерация Южной Америки (СONMEBOL) может расценить указ Милея как вмешательство государства в деятельность спортивных организаций. СONMEBOL, руководствуясь правилами и принципами ФИФА, получит основания отстранить аргентинские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных соревнованиях. А это означает, что действующие чемпионы мира по футболу во главе с Лео Месси лишатся возможности защищать честь Аргентины в соревнованиях под эгидой ФИФА.

В похожей ситуации недавно оказалась бразильская футбольная федерация (CBF), президент которой Эдналдо Родригес был отстранен от своей должности решением суда в Рио-де-Жанейро. Сборные и клубы Бразилии также оказались на грани исключения из международных соревнований. Однако санкций удалось избежать, поскольку на днях решением Верховного суда Бразилии Родригес был восстановлен в должности президента СBF.

Ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному вручили футболку Месси с необычным автографом. Также мы сообщали, что матч сборных Аргентины и Бразилии едва не был сорван из-за беспорядков на трибунах.