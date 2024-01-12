Бывший зять топ-чиновника РФ хочет защищать честь США на Олимпиаде

Руководитель российского олимпийского спорта высказался о нашумевшем побеге фехтовальщиков

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал побег трех фехтовальщиков, включая своего бывшего зятя, в США.

Соответствующий комментарий Позднякова приводит Р-Спорт. Чиновник заявил, что Россия не заметит пропажи троих атлетов, которые якобы повелись на "печеньки" Запада.

"Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе… Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись.

Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит", – сказал Поздняков.

Напомним, фехтовальщики Сергей Бида и его жена Виолетта, а также Константин Лоханов хотят получить гражданство США и выступать на Олимпийских играх за Штаты. Примечательно, что Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери Позднякова.

Ранее сообщалось, что в РФ завели уголовное дело на Сергея и Виолетту в связи с их дезертирством из армии. Министерство внутренних дел РФ даже объявило в розыск шпажистов.