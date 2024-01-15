"Вся Россия с тобой": Ломаченко пожелал всем мира и назвал дату следующего боя
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Украинец проведет титульный поединок в мае 2024 года
Двукратный олимпийский чемпион, бывший чемпион в трех весовых категория Василий Ломаченко вернется на ринг поединком против бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа. Чемпионский бой запланирован на май.
Об этом сообщил Ломаченко на своей странице в Instagram. Василий опубликовал постер поединка, на котором можно увидеть дату супербоя.
"С Богом. Мир всем", — написал Ломаченко. К слову, Instagram боксера не доступен с территории Украины.
Добавим, что под постом украинца можно увидеть немало комментариев со словами поддержки из РФ. Дело в том, что Ломаченко не осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также запомнился поддержкой УПЦ (МП).
Бой Ломаченко — Камбосос состоится 12 мая в Австралии. На кону поединка будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.
Напомним, Камбосос последний бой провел в июле 2023 года, победив Макси Хьюза, а Ломаченко в мае со скандалом проиграл Девину Хейни.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик в скором времени может провести титульный бой в весе Ломаченко. Он может выйти в ринг против Исаака Круса.