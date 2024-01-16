Футболист оказался в эпицентре скандала между Турцией и Израилем

Спортсмен напомнил миру об израильских заложниках, которые больше 100 дней пребывают в плену террористов

Министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил турецкую сторону в лицемерии из-за ареста израильского футболиста "Антальяспора" Сагива Ехезкеля, который отпраздновал гол в матче с "Трабзонспором" (1:1), указав на повязку с датой атаки ХАМАС на Израиль – 7 октября.

Соответствующий комментарий Галанта доступен на его странице в Twitter. Министр назвал действия турецких властей актом неблагодарности, ведь Израиль стал первой страной, которая предложила помощь Турции после землетрясения в 2023 году.

"Меньше года назад, когда в Турции произошло землетрясение, Израиль стал первой страной, которая предложила помощь, что позволило спасти жизнь многим гражданам Турции.

Скандальный арест Сагива Ехезкеля является выражением лицемерия и неблагодарности. Своими действиями Турция выступает в роли исполнительного органа ХАМАС", – заявил Галант.

Напомним, "Антальяспор" отстранил Сагива после необычного празднования гола, а также хочет расторгнуть контракт с футболистом. Кроме того, израильский футболист был задержан по обвинению в "публичном разжигании вражды и ненависти". Позднее футболиста отпустили и он прилетел в Израиль.

Напомним, луганская "Заря" отказалась переносить матч Лиги конференций против "Маккаби", однако в ситуацию мешался УЕФА, который занял позицию израильского клуба.