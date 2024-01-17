В РФ придумали, как победить Канаду в хоккее: нужны "правильные" дети

Сын российского олигарха хочет готовить новое хоккейное поколение россиян только из детей из "правильных" семей

Главный тренер ХК СКА, первый вице-президент Федерации хоккея россии (ФХР), сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман, который опозорился при поздравлении Путина, поделился мнением о детском хоккее. Тренер считает, что в хоккейных школах должны играть дети из "правильных" семей.

Соответствующий комментарий Ротенберга-младшего приводит "Матч ТВ". Роман хочет, чтобы хоккеисты из "правильных" семей через 15 лет побеждали Канаду, США, Швецию и Финляндию.

"Нам нужно, чтобы ребята были из хороших и правильных семей с точки зрения воспитания. Это ведь очень важно, как мама и папа воспитывают детей, чтобы они росли хорошими ребятами – мальчиками и девочками, ведь они тоже играют в хоккей. В первую очередь, мы отталкиваемся от человеческого фактора. Важно, чтобы дети получали хорошее образование. И конечно же, хоккей", – заявил Ротеберг.

В сети раскритиковали слова Ротенберга. Пользователи понимают, что под "правильной" семьей сын олигарха подразумевает богатую семью.

Отметим, во время одного из товарищеских хоккейных матчей в рф Ротенберг ударил клюшкой соперника, однако арбитр наказал пострадавшего. Позднее Роман объяснил, что ударил оппонента за дерзость. Ранее Ротенберг выдал порцию бреда, защищая ветеранов хоккея.