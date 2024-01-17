"Вот к чему мы пришли": советский чемпион внезапно заговорил о проблемах в РФ

Бывший спортсмен рассказал о потере интереса к биатлону в РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о провале российских стартов в плане посещаемости. Накануне он обвинил одну нацию в фашизме из-за отсутствия дешевой водки.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит legalbet. Советский чемпион обвинил организаторов турниров в РФ в непрофессионализме.

"В Уфе прекрасный стадион, но на биатлоне и 100 человек не было. В Ханты-Мансийске стадион на 40 тысяч, а было, дай Бог, человек 200. Вот к чему мы пришли в таком популярном виде спорта.

Все подчеркивают нашу дружбу с Губерниевым, но мне глубоко плевать. У хорошего пастуха стадо не разбегается. "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"… На стадионах и 100 человек нет! Вот что творится.

А ведь стадион в Ханты-Мансийске я строил с губернатором Филипенко. В Уфе построили стадион с Муртаза Губайдулловичем Рахимовым. Так билетов там не хватало.

Сделали сначала 1500, потом ко мне прибегают и говорят, что билеты кончились! На следующий день и 2000 не хватило. Это говорит о том, что тогда биатлоном занимались профессионалы", – сказал Тихонов.

Ранее Тихонов призвал россиян равняться на президента РФ Владимира Путина, а до этого предложил лишать гражданства России "спортсменов-предателей".