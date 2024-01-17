Усик - Фьюри: последний абсолютный чемпион в хевивейте не верит в украинца

Украинец и британец в ринге определят лучшего супертяжа мира

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис вновь высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Накануне Льюис сравнил поединок чемпионов с битвой жирафа и кролика.

Соответствующее заявление Леннокса доступно в его микроблоге в Twitter. Британец отдает преимущество своему соотечественнику, руководствуясь известным правилом единоборств: "Хороший большой боец победит хорошего маленького бойца".

"С нетерпением жду, когда поздравлю Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решились творить историю. Бой должен получиться легендарным. Хороший большой парень победит хорошего маленького. Преимущество у Фьюри", — написал Льюис.

Напомним, Усик и Фьюри проведут объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Украинец готовится к поединку в Испании. Накануне Александр показал необычный способ восстановления, а также продемонстрировал силовую тренировку с гирями.