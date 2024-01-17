"Мы должны быть патриотами": в РФ заклеймили сбежавших в США спортсменов "предателями" и "дураками"

Спортсмены числились на службе в армии РФ

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Елена Вяльбе прокомментировал побег российских фехтовальщиков в США. Спортсмены служили в Росгвардии, а потому на них завели уголовные дела в рф за дезертирство.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит Р-Спорт. Елена назвала данных атлетов "предателями" и "дураками".

"Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это все не надолго.

Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена – это государство. Позорно бежать, просто дураки.

Я понимаю любого спортсмена, как им тяжело во всей этой ситуации. Но нужно любую ситуацию с честью и достоинством принимать.

Надо же понимать, что конкретно здесь мы живем и будем жить. Мы должны миллионам людей в глаза смотреть и быть примером не только на лыжне, но и в поступках. Мы должны быть патриотами", – сказала Вяльбе.

Напомним, сбежавшие из России фехтовальщики намерены получить гражданство США и выступить на Олимпийских играх. К слову, одним из "предателей" оказался бывший зять топ-чиновника РФ.