Хэмилтон: После прихода Боттаса атмосфера в команде стала более благоприятной

Четырехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон дал понять, что очень доволен своим напарником Валттери Боттасом, который в сезоне-2017 заменил ушедшего в отставку Нико Росберга.

Британец не встретил особой конкуренции со стороны нового партнера по команде, который проиграл ему 58 очков по итогам чемпионата.

"Приглашение Валттери пошло на пользу команде, – заявил Хэмилтон в интервью BBC. – Конечно, я не могу говорить за всех, но сейчас обстановка более располагает к работе [чем при Нико Росберге]. Главный плюс в том, что он не пытается устраивать закулисные игры. Он не стремится перетянуть на себя все внимание инженеров. Единственное, что его интересует – продуктивная работа с командой. Мы можем сесть вместе и честно обсудить все детали. В общем, по сравнению с прошлыми годами это просто день и ночь".