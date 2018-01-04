Экс-чемпион Формулы-1 Росберг: Похудение помогло мне выиграть титул

Немец признал, что одним из факторов его успеха стал сброшенный вес. В частности, это помогло ему выиграть квалификацию и гонку на Сузуке по ходу решающей стадии сезона.

"Вес гонщика имел критически важное значение, потому что в 2016-м машина Mercedes была выше минимального веса, – заявил Росберг в интервью BBC. – Один килограмм – это четыре сотые секунды на круге, что на самом деле довольно много. Минус два лишних килограмма означали выигрыш почти одной десятой.

У меня был лишний вес. Я понял, что надо похудеть, и прекратил ездить на велосипеде, чтобы убрать мышечную массу в области бедер. К лету мне удалось сбросить лишние килограммы.

Затем был Гран При Японии. В начале квалификации Льюис оказался быстрее, но по ходу последней попытки в финале я опередил его на три сотых секунды. Вот так!"