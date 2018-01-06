Экс-тренер "Челси" об участии в ралли "Дакар-2018"

40-летний португалец выступит на машине Toyota Hilux в экипаже со штурманом Рубеном Фариа, одним из ведущих мотогонщиков "Дакара" последних лет.

"Я давно мечтал выступить на "Дакаре" и со временем понял, что попробовать нужно сейчас, пока я молод и достаточно силен физически и психологически. То, что я решился дебютировать в 40 лет, как мой дядя Педро (участвовавший в гонке 1982 года) – чистое совпадение, – рассказал Вилаш-Боаш в интервью Marca. – Переключиться с футбола на гонки оказалось не так сложно, потому что я очень люблю машины и автоспорт. Мне нравится садиться за руль, жить жизнью гонщика, участвовать в брифингах с руководством команды, штурманами.

На этой неделе я впервые проехал по дюнам, и мне очень понравилось, хотя возникло много трудностей. Я много разговаривал с Рубеном Фариа на эту тему. Мне, как человеку без опыта выступлений в песках, приходится очень тяжело, когда достигаешь вершины дюны. Ты не знаешь, что скрывается за ней и вынужден убирать ногу с педали газа".