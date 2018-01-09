Действующий чемпион "Дакара" в категории мотоциклов Сандерленд сошел с дистанции

По итогам трех дней "Дакара-2018" у британца в активе было две победы на этапах. Кроме того, он лидировал в общем зачете, опережая ближайшего преследователя на четыре с половиной минуты.

Тем не менее на четвертом этапе в окрестностях Сан Хуан де Марконы протяженностью 330 км у Сэма случилось серьезное падение, в результате которого он получил травму спины, и доктора не позволили ему продолжить борьбу.

Сход Сандерленда перекроил генеральную классификацию в категории мотоциклов – ее лидером стал француз Адриен ван Беверен, отпраздновавший победу на четвертом этапе. Адриен опережает чилийца Пабло Кинтанилью почти на две минуты.