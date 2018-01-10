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"Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики

Эдуард Николаев
22:11 Ср, 10 Январь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Эдуард Николаев стал быстрейшим на 5-м этапе ралли-марафона "Дакар-2018".

Гонщик команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев стал быстрейшим на 5-м этапе ралли-марафона "Дакар" и увеличил отрыв от Федерико Вильягры в генеральной классификации до 58 минут. Второе место осталось за белорусским гонщиком Сергеем Вязовичем, третье время показал Тон ван Генугтен.

"Дакар-2018": подробности ралли-марафона 

"Дакар". Грузовики. 5-й этап

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") — 3:37.12

2. Сергей Вязович ("МАЗ") +06,23

3. Тон ван Генугтен ("Ивеко") +12,57

4. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +13.23

5. Федерико Вильягра ("Ивеко") +21.10

6. Мартин Коломы ("Татра") +21.14

7. Александр Василевский ("МАЗ") +22.06

8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +23.27

9. Артур Ардавичус ("Ивеко") +25.51.

"Дакар". Грузовики. Общий зачёт

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") — 15:59.39

2. Федерико Вильягра ("Ивеко") +58.05

3. Сергей Вязович ("МАЗ") +2:28.46

4. Мартин Мацик ("ЛИАЗ") +3:45.40

5. Терухито Сугавара ("Хино") +3:49.08

6. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +4:11.00

7. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +4:31.15

8. Тон ван Генугтен ("Ивеко") +4:38,22

9. Артур Ардавичус ("Ивеко") +4:43:26.

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Новости спорта, Автоспорт, Дакар-2018, Новости автоспорта, Ралли, Эдуард Николаев.
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