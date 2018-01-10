"Дакар-2018": результаты гонки 5-го этапа в классе грузовики
Новости спорта: Эдуард Николаев стал быстрейшим на 5-м этапе ралли-марафона "Дакар-2018".
Гонщик команды "КАМАЗ-мастер" Эдуард Николаев стал быстрейшим на 5-м этапе ралли-марафона "Дакар" и увеличил отрыв от Федерико Вильягры в генеральной классификации до 58 минут. Второе место осталось за белорусским гонщиком Сергеем Вязовичем, третье время показал Тон ван Генугтен.
"Дакар-2018": подробности ралли-марафона
"Дакар". Грузовики. 5-й этап
1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") — 3:37.12
2. Сергей Вязович ("МАЗ") +06,23
3. Тон ван Генугтен ("Ивеко") +12,57
4. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +13.23
5. Федерико Вильягра ("Ивеко") +21.10
6. Мартин Коломы ("Татра") +21.14
7. Александр Василевский ("МАЗ") +22.06
8. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +23.27
9. Артур Ардавичус ("Ивеко") +25.51.
"Дакар". Грузовики. Общий зачёт
1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") — 15:59.39
2. Федерико Вильягра ("Ивеко") +58.05
3. Сергей Вязович ("МАЗ") +2:28.46
4. Мартин Мацик ("ЛИАЗ") +3:45.40
5. Терухито Сугавара ("Хино") +3:49.08
6. Дмитрий Сотников ("КАМАЗ-мастер") +4:11.00
7. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +4:31.15
8. Тон ван Генугтен ("Ивеко") +4:38,22
9. Артур Ардавичус ("Ивеко") +4:43:26.