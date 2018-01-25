Алонсо - о Дайтоне: Для меня это своеобразный способ подготовиться к сезону

Испанец Фернандо Алонсо прокомментировал предстоящую гонку 24 часа Дайтоны.

"Для меня это своеобразный способ подготовиться к сезону. Обычно в январе и феврале я много тренируюсь, физически готовлюсь к сезону, нагружаю шею и так далее. Теперь же у меня есть возможность и потренировать мышцы и при этом почувствовать дух гонок, поборовшись с одними из лучших гонщиков мира. Это отличный способ подготовиться к сезону.

Будем надеяться, мы быстро забудем три последних года. Для нас начинается совсем другая игра. Мы верим, что с двигателем Рено может быть очень конкурентоспособны. Новая машина выглядит очень многообещающе. Мы возлагаем большие надежды на этот сезон, в команде совсем другое настроение.

Я собираюсь выступить в Дайтоне, потому что люблю гонки, люблю соревноваться. А если речь идет о легендарной гонке, трассе – как автодром Дайтона Спидуэй, это еще интереснее. Я сам спросил у Зака Брауна, остались ли еще свободные места в Дайтоне и уже через десять минут мы смогли обо всем договориться.

NASCAR? Прямо сейчас мне кажется, что до этого еще очень далеко. В этих гонках совсем другая техника пилотажа, а с учетом того, каким колоссальным опытом обладают другие гонщики, мне будет очень трудно достичь такого же уровня. Хотя пока не попробуешь – не узнаешь. Мне бы хотелось как-нибудь протестировать машину NASCAR и после этого я бы смог сказать, понравится мне это или нет.

Со стороны гонки в Дайтоне смотрятся здорово, потому что они всегда непредсказуемы. Ты до последнего круга не знаешь, кто станет победителем. Зрителям это нравится. Что касается опыта участника, то мне только предстоит это узнать", – приводит слова Алонсо ESPN F1.