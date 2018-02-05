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У NASCAR будет виртуальная игра

NASCAR
14:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: NASCAR готовится к запуску собственной виртуальной гоночной серии.

Американская гоночная серия NASCAR готовится к запуску собственной виртуальной гоночной серии, которая должна стартовать с началом сезона-2018, сообщает Sports Business Daily.

В настоящее время прорабатывается концепция двух чемпионатов по электронным играм. Заезды будут проходить в дни реальных гоночных уик-эндов на тех трассах, что принимают этап, а участники виртуальных гонок смогут выбрать либо игру NASCAR Heat 2 для Xbox и Playstation, либо более серьёзный симулятор iRacing.

Второй вариант, который готовят другие организаторы виртуального турнира, подразумевает использование только игры iRacing, заезды в которой будут проходить либо в гоночный уик-энд, либо в течение всей недели перед этапом реального NASCAR.

Напомним, в настоящее время собственные виртуальные чемпионаты есть у Формулы-1, WRC, а также ряда других серий, включая Формулу-Е.

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