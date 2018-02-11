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Ферстаппен: Будь у нас двигатель "Мерседеса", соперники бы нас не видели

Макс Ферстаппен
15:45 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: По словам Ферстаппена, наличие двигателя "Мерседеса" сделала бы его команду недосягаемым для противников.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен уверен в том, что шасси, разработанное инженерами, является едва ли не лучшим среди всех. 

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"Я думаю, что будь у нас двигатель "Мерседеса", соперники бы нас больше никогда не увидели. Двигатель "Рено" в лошадиных силах превосходил только "Хонду". У нас не было стабильности "Мерседеса" и "Феррари" Самым слабым местом силовой установки был генератор MGU-H, но эта проблема связана с несколькими вещами, в противном случае ее бы быстро решили.

Что касается нашего шасси, то концепция "Ред Булл" в минувшем сезоне по каким-то причинам сработала не сразу. Но команда быстро исправила это. К тому времени чемпионат был потерян, но все это дает право быть уверенным в том, что в нынешнем году мы пойдем в правильном направлении", — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

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Новости спорта, Red Bull, Автоспорт, Макс Ферстаппен, Мерседес, Новости автоспорта, Формула-1.
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