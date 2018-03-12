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"Ред Булл" может перейти на моторы "Хонды"

Ред Булл
19:11 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководство Ред Булла рассматривает возможность перехода на моторы Хонды со следующего сезона.

В последние три года двигатели Хонды использовал Макларен, и британская команда была очень недовольна сотрудничеством с японскими мотористами. Их соглашение было расторгнуто, и с нынешнего сезона Хонда сотрудничает с Торо Россо.

Работа двигателей Хонды на предсезонных тестах впечатлила руководство Ред Булла. По информации Motosrport, Ред Булл рассматривает возможность перехода на моторы Хонды со следующего сезона.

На данный момент Ред Булл использует двигатели Рено, однако срок соглашения с французской компанией истекает в конце 2018 года. Ред Булл может подписать с Хондой 2-летний контракт. В случае, если сотрудничество с японской компанией разочарует Ред Булл, команда может с 2021 года начать сотрудничество с Порше, поскольку немецкий производитель планирует войти в Формулу-1 в 2021 году.

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