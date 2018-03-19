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Риккардо: завоевание титула лишь на 30 процентов зависит от таланта пилота

Даниэль Риккардо
05:32 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккардо заявил, что он не исключает своей победы в чемпионате уже в 2018 году.

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что он не исключает своей победы в чемпионате уже в 2018 году, а также отметил, что в современной Формуле-1 успех в гонке за титул лишь на 30% зависит от таланта.

«Титул чемпиона в 2018 году? Это возможно. Я знаю свой потенциал, и все его знают. Думаю, у меня будет чувство незавершённого дела, если я покину Формулу-1 без титула. Мне уже не хватает просто попаданий на подиум, я хочу стать чемпионом. На самом же деле, очень важным является качество болида.

Можно быть самым быстрым гонщиком на планете, но если у тебя нет хорошей машины, ты не сможешь сделать чудо или мечтать о титуле. Для этого надо представлять одну из двух лучших команд чемпионата. Я думаю, что завоевание титула на 70% зависит от качества машины и лишь на 30% от таланта пилота», — цитирует австралийца Nextgen-Auto.

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Новости спорта, Автоспорт, Даниэль Риккардо, Новости автоспорта, Формула-1.
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