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Где смотреть Формулу-1 в Украине

F1
22:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Трансляции Формулы-1 вернулись на украинские экраны.

В Украине возобновляются прямые трансляции этапов Формулы-1. Напомним, Королеву автоспорта в Украине не показывают с 2012 года.

В этом сезоне трансляции будут доступны на телеканале Первый автомобильный и будут охватывать весь уик-энд, включая гоночные практики, квалификации и сами гонки.

При этом за этапами можно будет следить не только в прямом эфире, но на повторах в последующие дни. Контракт подписан на три сезона – с 2018 по 2020 год.

Телеканал Первый автомобильный доступен на спутниковом телевидении (AMOS-2), а также входит в пакет платных платформ Viasat Ukraine, Xtra TV, Megogo, OllTV, Воля и различных кабельных операторов.

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