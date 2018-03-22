В "Ред Булл" уверены, что их шасси является лучшим

Руководство «Ред Булл» в лице Хельмута Марко и Кристиана Хорнера уверены, что шасси команды является лучшим в пелотоне, но мощность двигателя оставляет желать лучшего.

«По данным GPS, наше шасси впереди всех, но есть проблема с двигателем. Очень тяжело достичь той же производительности, что и «Мерседес», — приводит слова Хельмута Марко Autosport.

«Трудно делать выводы, но по тестам в Барселоне я не думаю, что мы уступаем кому-либо в поворотах. Было очевидно, что болид очень хорошо выглядит на трассе. У водителей не было проблем с поведением машины, это вселяет оптимизм и является хорошей отправной точкой для нового сезона. Мы знаем, где у нас есть недостатки, и мы должны компенсировать их в других областях. Не думаю, что нам удастся преодолеть дефицит мощности двигателя, но будут трассы, на которых мы будем лучше всех. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы работать над теми областями, которые мы можем контролировать, попытаться увеличить нашу производительность и надёжность и цепляться за возможности, которые у нас будут.

Первые три-четыре гонки очень требовательны к моторам, и они будут для нас сложными. Думаю, пока мы не вернёмся в Европы, пока не получим второй спецификации двигателя, разрыв не будет сильно уменьшаться. Китай, Бахрейн и Австралия требовательны к двигателям, поэтому мы полагаемся на «Рено», на то, что они что-то придумают», — приводит слова Хорнера Autosport.