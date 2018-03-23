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Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Австралии

Льюис Хэмилтон
08:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Пилоты Мерседес сделали заявку на доминирование в уик-энде.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов стартового этапа нового сезона Формулы-1 - Гран-при Австралии.

Пилот Мерседес Хэмилтон быстрейший из 27 кругов на трассе Альберт Парк в Мельбурне проехал за 1 минуту 24,026 секунды.

Второе место занял его партнер по команде финн Вальттери Боттас (29 кругов, отставание - 0,551 секунды). Замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из Ред Булл (26 кругов, +0,745).

Гран-при Австралии. Первая практика

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1.24,026 (27 кругов)
2. Валттери Боттас (Мерседес) +0,551 (29)
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,745 (26)
4. Кими Райкконен (Феррари) +0,849 (23)
5. Себастьян Феттель (Феррари) +0,969 (22)
6. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,037 (25)
7. Ромен Грожан (Хаас) +1,704 (24)
8. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,870 (16)
 9. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,896 (23)
10. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,456 (15)

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